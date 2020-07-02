Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении инициированный правительством РФ законопроект об исключении необоснованного применения кредитными организациями права на отказ в совершении операций по распоряжениям клиентов. Поправки вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В соответствии с законопроектом, отказ от обслуживания и блокировка счета банком будут возможны, только если при проведении проверки в соответствии с правилами внутреннего контроля у работников кредитной организации возникло обоснованное подозрение в отмывании клиентом преступных доходов или финансировании терроризма. Решение будет принимать глава кредитной организации или уполномоченное им лицо.

В случае отмены в судебном порядке ранее принятых решений об отказе в открытии банковского счета или расторжении договора банковского счета, сведения о которых были переданы в уполномоченный орган, кредитная организация должна будет сообщить в указанный уполномоченный орган об этой отмене. Банк обязан будет представить клиенту, которому отказано в совершении операций по счету, информацию о времени и причинах принятия такого решения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия.