Клиенты Росгосстрах Банка теперь смогут без комиссии снимать наличные денежные средства (в пределах собственных средств) с карт «Мир» и Mastercard РГС Банка более чем в 14 тыс. банкоматах ВТБ, следует из релиза Росгосстрах Банка.

Ранее держатели карт РГС Банка уже получили возможность льготного снятия наличных в сети банкоматов «Открытия» и Сбербанка.

Общая партнерская сеть кредитной организации на данный момент превысила 90 тыс. банкоматов по всей России.