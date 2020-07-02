Ряд банков с 1 июля внесли изменения по картам в части бонусных программ , кешбэка , процента начисления дохода на остаток , ставок по кредиту и комиссии за снятие наличных.

Кешбэк и бонусные программы

Уральский Банк Реконструкции и Развития предлагает по кредитной карте «240 дней» повышенный кешбэк в размере 10% (максимум 1 тыс. рублей в месяц) в специальных категориях «медицинские центры и лаборатории», «книги, канцелярия», «автосервис и запчасти», «хобби» до 30 сентября этого года.

Банк «Открытие» внес изменения в программу лояльности по дебетовым и кредитным картам Opencard и по дебетовым картам SVO club . Теперь в выбранной категории («АЗС и транспорт», «кафе и рестораны», «отели и билеты» или «аптеки и салоны красоты») начисляется до 11% бонусами: 1) 5% от суммы ежемесячных платежей на любую сумму в интернет- и мобильном банке и 1% за все покупки; 2) 5% при минимальном суммарном остатке на карточных счетах от 100 тыс. рублей в месяц или если по кредитной карте Opencard задолженность погашалась в сумме, не превышающей более чем на 1 тыс. рублей минимальный ежемесячный платеж. Также можно выбрать начисление до 3% бонусов за все покупки: 2% от суммы ежемесячных платежей в интернет- и мобильном банке и 1% при выполнении второго из вышеописанных условий. Максимальный лимит — 3 тыс. бонусов в месяц при выполнении первого условия и 5 тыс. баллов при выполнении второго условия.

С 1 июля по 30 сентября клиенты Банка ДОМ.РФ будут получать повышенный кешбэк в размере 5% в категориях «дом», «АЗС», «образование/библиотеки» (за покупку автомобильного топлива, траты на ремонт и обустройство квартиры, дома или дачи, а также за траты, связанные с подготовкой к новому учебному году). Возврат денежных средств по покупкам в категориях для повышенного кешбэка происходит при общей сумме покупок от 15 тыс. рублей в месяц. По операциям в иных категориях денежные средства будут возвращаться в размере 0,5% при общей сумме покупок от 5 тыс. рублей. Например, указанное актуально для продуктов «Карта» , «Мультивалютный» .

Банк «Нейва» в июле начисляет кешбэк в 3% ( кредитная и дебетовая Visa Gold) при совершении держателем покупок в категории «отели», «аренда машин».

Московский Кредитный Банк предложил новые категории повышенного начисления бонусов по программе «МКБ Бонус», действующие до конца сентября: «кафе и рестораны», «АЗС», «детские товары», «такси», «салоны красоты», «домашние питомцы». Ставка повышенного начисления баллов и количество выбранных категорий зависят от уровня программы лояльности. Для клиентов с пакетом услуг «Премиальный» доступна специальная категория «отели», для держателей карт «Мудрость» — «аптеки» и «ЖКХ».

Всероссийский Банк Развития Регионов предложил новые категории повышенного кешбэка по карте , действующие до конца сентября: «цифровые товары и онлайн-игры», «салоны красоты» и «зоомагазины».

МТС Банк вводит новые категории повышенного кешбэка по дебетовым и кредитным картам МТС Cashback. Теперь держатели карты получат 5% в категориях «аптеки», «АЗС» и «развлечения и активный отдых». Неизменным осталось вознаграждение в размере до 25% от стоимости онлайн-покупок, совершенных в магазинах-партнерах, и 1% за покупки в других категориях.

Банк «Восточный» по дебетовой «Карте № 1» представил клиентам новые категории для начисления повышенного вознаграждения. За покупку спортивных товаров, оплату доставки еды и проезда в общественном транспорте 5% от потраченной суммы будет начислено баллами, которыми в дальнейшем можно компенсировать полную стоимость любой ранее совершенной покупки.

Процент на остаток

«Ренессанс Кредит» по дебетовой «Карте геймера» с 1 июля начисляет проценты в размере до 5,5% годовых. Так, при сумме покупок в месяц более 5 тыс. рублей проценты начисляются в размере 5,5% годовых на минимальный остаток до 499 999,99 рубля, 4,25% годовых — от 500 тыс. рублей; если в течение месяца клиент осуществляет расчеты на сумму менее 5 тыс. рублей, на остаток начисляется 4%.

Кредит Европа Банк по карте «Card Plus» теперь будет начислять 4,8% (было 4,9%) на сумму от 10 тыс. рублей.

ОТП Банк снижает проценты начисления дохода на остаток по дебетовым картам. По карте «ОТП Максимум +» проценты будут начисляться в зависимости от суммы остатка на счете: при сумме до 15 тыс. рублей доход не начисляется, от 15 тыс. до 3 млн рублей — 4% годовых, свыше 3 млн рублей — 1%. По карте «ОТП Мир» при остатке на счете до 100 тыс. рублей будет начисляться 3%, свыше 100 000,01 рубля — 4% годовых, если остаток в один из дней месяца превысил 10 млн рублей — 0,1% годовых.

Локо-Банк снизил ставку начисления процентов на остаток средств на дебетовой карте «Простой доход с Банки.ру» . По новым условиям держателям карты будет начисляться 5,6% годовых при одновременном поддержании остатка на карте и сумме покупок не менее 100 тыс. рублей в месяц. В июне размер процентной ставки составлял 6,25% годовых. Остальные условия по карте остались без изменений.

Процент по кредиту

Райффайзенбанк по кредитным картам «Кешбэк на все» , «110 дней» , «Наличная» , Travel Rewards , Austrian Airlines понизил процентные ставки, действующие для безналичных операций, до 27,5—28,5% годовых (с 28—29%).

Комиссия за снятие наличных



Банк «Открытие» по дебетовым картам Opencard и SVO club устанавливает комиссию за снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних банков в сумме свыше 10 тыс. рублей в месяц на уровне 1%, минимум 100 рублей; при меньшей сумме, а также в банкоматах банков-партнеров плата взиматься не будет.