Глава Минтруда Антон Котяков заявил о замедлении темпов роста безработицы в России.

«В марте уровень безработицы в Российской Федерации составлял 4,7%, в мае этот показатель вырос до 6,1%, и уже сегодня темпы роста безработицы замедляются», — сказал он на глобальном саммите МОТ «COVID-19 и сфера труда».

По его словам, чтобы добиться такого невысокого роста безработицы, был предпринят ряд неотложных мер: выделены субсидии на зарплату работникам предприятий пострадавших отраслей, что позволило сохранить коллективы. Также был организован пакет мер кредитной поддержки.