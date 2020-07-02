Российский рынок акций вчера был закрыт по случаю референдума по поправкам в Конституцию РФ, участие в котором приняло подавляющее большинство россиян. Индекс RDXроссийских ГДР, торгующихся на площадке в Лондоне, по итогам вчерашнего дня вырос на 1,0%; большим спросом пользовались бумаги нефтегазовых компаний -- LKOD LI (+1,6%), NVTK LI (+3,0%), OGZD LI (+1,1%). Давление на акции MNOD LI (-1,1%) сохраняется. Американский рынок акций вчера сильно рос на фоне оптимистической информации о разработке вакцины и более сильных в сравнении ожиданиями макроэкономических данных. Азиатские рынки акций сегодня следуют динамике Wall Street, хотя настроение инвесторов сохраняется настороженным накануне выхода данных по рынку труда США; цены на медь подскочили до своих максимумов более чем шестимесячной давности. Несмотря на большое количество негативных событий в мире (это и Covid-19, и протесты в Гонконге, и возможное введение новых санкций США против России), мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций на открытии будет идти вверх. Сегодня инвесторы ожидают выхода данных по количеству безработных в США.

Возрастает угроза новых санкций США против России: За последнюю неделю существенно возросла угроза новых и весьма серьезных санкций США против России, связанных с заявлениями о том, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта. Данные заявлением ничем не обоснованы, и мнения представителей разведывательных служб США по этому поводу разделились. Однако некоторые сенаторы быстро ухватились за эти противоречия в рамках предвыборной кампании и предлагают ввести новые серьезные санкции против России.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Поправки в Конституцию поддержало 78% проголосовавших; НЕЙТРАЛЬНО По данным информационного центра Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на базе обработки 99,97% протоколов, явка на голосовании по поправкам в Конституцию составила 65%. В целом результаты голосования по поправкам в Конституцию оказались вполне предсказуемы, предложенные изменения были поддержаны 78% проголосовавших. В краткосрочной перспективе эта новость выглядит для рынков нейтральной, но в долгосрочной перспективе она вы глядит скорее положительной.

Погрузка на сети РЖД снизилась на 4,4 г/г в июне; НЕЙТРАЛЬНО Как сообщает РЖД, погрузка на сети РЖД снизилась на 4,4% г/г, показав самое небольшое снижение с февраля 2020 г. По нашей оценке, с учетом цифры за июнь, погрузка за 1П20 снизилась на 4,5% г/г. Хотя цифра за июнь не сильно отличается от цифры за 1П20, она явно указывает на отсутствие V-образного сценария восстановления российского экспорта/импорта. Иными словами, масштаб снижения торгового оборота в 2К20 оказался не столь сильным, как мы ожидали, в то же время темпы его восстановления отстают от нашего первоначального прогноза

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Напряженность вокруг проекта СП2 растет на фоне включения Сенатом США дополнительных санкций в проект оборонного бюджета; НЕГАТИВНО Как сообщает агентство “Интерфакс” со ссылкой на республиканца Стива Вомака, Сенат США в начале этой недели включил дополнительные санкции в отношении газопровода «Северный поток 2» в проект оборонного бюджета (Закон о национальной обороне, NDAA) на 2021 г. Это шаг должен ускорить рассмотрение предложенных Конгрессом США мер, направленных на блокировку проекта. По оценке оператора газопровода Nord Stream AG, расширенные санкции США могут заблокировать до 700 млн евро инвестиций, направленных на завершение строительства газопровода, предоставленных европейскими партнерами (ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea). Более того, данный пакет мер может привести к потере инвестиций в энергетическую инфраструктуру ЕС в размере 12 млрд евро (в том числе 8 млрд евро, выделенных непосредственно на строительство СП2, а также 3 млрд евро и 750 млн, инвестированных в развитие газотранспортной системы в Германии и Чехии). Эта новость спровоцировала новую волну возмущения в немецком парламенте, в котором всё сильнее звучат призывы выступить против “прямого и серьезного вмешательства в европейский суверенитет и энергетическую безопасность”, настаивая на скоординированных действиях Евросоюза. Как сообщает агентство Bloomberg, Бундестаг совместно с ЕК разрабатывает ответные меры на вмешательство США во внутренние дела ЕС. Проект поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель, которая заявила о том, что экстерриториальные санкции идут в разрез с международным законодательством, вновь выступив в поддержку проекта газопровода.

Хотя вероятность полномасштабного ответа со стороны ЕС остается весьма небольшой, несмотря на спор вокруг проекта, который поддерживается правительством Германии, мы не исключаем возможных ответных мер исключительно со стороны государственных властей. Поскольку достаточно сложно рассчитывать на то, что Сенат США отступит от своего решения ввести новые санкции, в поддержку которого выступает большинство конгрессменов США и представителей администрации президента, мы считаем, что в ближайшие несколько недель можно ожидать еще одну волну напряженности вокруг проекта. На наш взгляд, пока преждевременно строить предположения о возможной реакции Бундестага в случае принятия закона о новых санкциях против СП2, однако хотим отметить, что заявление о возможном введении импортных пошлин на СПГ со стороны главы немецкого парламента должно некоторым образом охладить риторику сторонников жестких мер в Сенате США. заставив Конгресс пересмотреть пункты, касающиеся проекта СП2 в финальной редакции оборонного бюджета NDAA.

Никита Блохин: NBlokhin2@alf abank.ru (Старший аналитик)

ВТБ (ПОД ПЕРЕСМОТРОМ): финансовые результаты за май и 5М20 по МСФО; НЕЙТРАЛЬНО или НЕГАТИВНО ВТБ (ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) во вторник представил финансовые результаты за май 2020 г. В мае чистая прибыль продолжала балансировать около нулевого уровня, отражая, главным образом, обесценение непрофильных активов. В то же время чистые процентные и комиссионные доходы выросли соответственно на 28% и 18% г/г в мае. Стоимость риска сильно улучшилась в сравнении с апрелем и 1К20 (тогда как финансовые результаты за май по РСБУ Сбербанка не продемонстрировали сильных улучшений стоимости риска). На первый взгляд, это вселяет оптимизм, однако, с другой стороны, может указывать на более низкую степень консерватизма и более низкий запас капитала в сравнении со Сбербанком. Акции торгуются по коэффициентам 0,46x P/TBV 2020П и 1,3x P/PPOP (с дисконтом 23-30% к своим историческим уровням). В то же время мы считаем, что акции могут находиться под давлением в краткосрочной перспективе, учитывая опасения по поводу второй волны пандемии в мире и снижения процентных ставок в рублях, что сдерживает потенциал восстановления ROE в среднесрочной перспективе, а также риски, связанные с дивидендными выплатами по итогам 2019 г.

Обзор результатов: Чистые процентные доходы в мае выросли на 28% г/г при чистой процентной марже на уровне 4,1%, что на 80 б. п. выше г/г и на 40 б. п. выше м/м. Без учета эффекта снижения отчислений в АСВ (которые были пересчитаны с начала года по более низкой базовой ставке взносов), мы считаем, что чистые процентные доходы за май выросли на 16% г/г, отражая снижение стоимости фондирования. Комиссионные доходы выросли на 18% г/г в мае после снижения на 20% в апреле на фоне частичного восстановления деловой и потребительской активности. Учитывая это, несмотря на ускорение роста операционных расходов (18% г/г в мае против 2% г/г в апреле), прибыль от основной деятельности до отчисления в резервы выросла на 34% г/г в мае. В то же самое время ВТБ сообщил об убытке в размере 18,7 млрд руб., главн ым образом, в связи с обесценением непрофильных активов (после убытка на уровне 7,9 млрд руб. в апреле). Удивительно, но стоимость риска составила всего 1,2% в мае, улучшившись с 1,7% г/г в апреле и 1,5% в 1К20 и оказалась всего на 20 б. п. выше ожидаемого 1% при сценарии нормальной ситуации в экономике. В то же время реальное ухудшение качества пока еще не заметно (коэффициент просроченной задолженности не изменился м/м и составил 5%, увеличившись всего на 30 б. п. с начала года). В результате чистая прибыль за апрель составила 0,5 млрд руб., что на 95% ниже г/г и на 44% ниже м/м.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Лента (ВЫШЕ РЫНКА): акционеры рассмотрят перенос налоговой юрисдикции в Россию; ПОЗИТИВНО Совет директоров Ленты (LNTA LI: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $3,2/214 руб./ГДР) созвал Внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) с целью одобрения переноса юрисдикции Ленты с Кипра в Россию. ВОСА состоится 22 июля, сразу после проведения ГОСА. В случае одобрения, Лента получит статус международной компании в рамках российского законодательства, зарегистрированной на острове Октябрьский в Калининграде (специальная администрати вная зона). Торги ГДР Ленты на Лондонской и Московской биржах, как ожидается, прерваны не будут.

Мнение Альфа-Банка: Переехав в Россию, компания планирует оптимизировать налоговые выплаты холдинга (в том числе, налоги, уплачиваемые с дивидендов). Мы считаем, что предложенные действия могут указывать на то, что компания намерена начать выплачивать дивиденды; таким образом, рынок может позитивно отнестись к этой новости. На конец 2019 г. компания располагала 73 млрд руб. денежных средств. Мы ожидаем, что положительный СДП в 2020 г. сохранится; в итоге отношение чистого долга к EBITDA составит 2x к концу 2020П (2,4x, по стандарту МСФО 16). Мы осознаем, что компания может понести некоторые разовые расходы по консультационным и аудиторским услугам, что может отн ять примерно 0,1-0,2 п. п. от 2020П рентабельности EBITDA. Это, тем не менее, больше чем сможет нейтрализовать позитивный операционный левередж в этом году.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

HeadHunter заявила в SEC о возможности проведения SPO на сумму до $100 млн и потенциальной продаже акций мажоритарными акционерами; НЕЙТРАЛЬНО или НЕГАТИВНО Компания HeadHunter (HHR US: ВЫШЕ РЫНКА, $21,5) в своем ходатайстве в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) от 30 июня сообщила инвесторам о потенциальной продаже новых акций, а также о возможной продаже сущес твующих акций основными акционерами. Компания заявила о возможности продажи новых акций (АДС на обыкновенные акции) на сумму до $100 млн в рамках одного или нескольких размещений. Кроме того, мажоритарные акционеры HeadHunter ELQ VIII Limited (представляющие Goldman Sachs) и Highworld Investments Limited (представляющие интересы Elbrus Capital) могут время от времени продавать существующие акции в объеме до 31,25 млн бумаг. Компания не будет получать никаких средств от продажи АДС акционерами.

Максимальный размер потенциальной допэмиссии составит примерно 4,35 млн акций, исходя из последней цены закрытия ($23), что предусматривает увеличение капитала на 8,7%. Мы считаем, что HeadHunter может воспользоваться возможностью проведения SPO в случае сделки M&A, так как потребности в дополнительном капитале для развития текущей деятельности у компании нет. Подача заявки в SEC указывает на то, что мажоритарные акционеры HeadHunter могут потенциально продать все свои акции, что эквивалентно в общей сложности 62,5% капитала и соответствует примерно $718 млн, исходя из вчерашней цены закрытия. Хотя заявка в SEC является формальным документом, который предоставляет HeadHunter и его акционерам возможность, но не обязательство продавать акции, рынок может воспринять эту новость как знак усиления риска навеса акций на рынке в ближайшие 12 месяцев.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)