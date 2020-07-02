Банк России направил банкам и микрофинансовым организациям информационное письмо , в котором рекомендует рассмотреть возможность переоформить для добросовестных заемщиков кредитные каникулы на собственную программу реструктуризации кредитора, начиная с той же даты, с которой велся отсчет кредитных каникул по закону. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В ЦБ напоминают, что с началом пандемии коронавирусной инфекции многие заемщики оказались в сложном положении из-за сокращения доходов, напоминают в ЦБ. Чтобы помочь гражданам, был принят закон о кредитных каникулах (№ 106-ФЗ), позволяющий тем, чьи доходы снизились более чем на 30%, получить отсрочку платежей по кредитам (займам). Документы, подтверждающие снижение дохода, заемщики должны были представить кредитору в течение 90 дней. В ближайшие дни этот срок наступит для заемщиков, воспользовавшихся каникулами в первые дни действия закона.

«Вероятны ситуации, когда заемщик не сможет в этот срок подтвердить снижение дохода на 30% (например, совершив ошибку в расчетах при обращении за каникулами). При этом Банк России полагает, что для добросовестных заемщиков невозможность подтвердить документально право на использование кредитных каникул не должно оборачиваться болезненными последствиями», — отмечается в сообщении.



Такой подход позволит заемщику избежать просроченной задолженности и не испортить кредитную историю. В свою очередь гражданам Банк России рекомендует заранее обратиться к кредитору и вместе с ним найти приемлемое решение.



Также Банк России дает рекомендации на случай, если заемщик получил кредитные каникулы, но передумал ими пользоваться. Если это произошло до наступления очередного платежа по кредиту и если заемщик договорился с банком о возвращении к старому графику, то последствий для заемщика не должно быть, даже если он не представлял документы о снижении дохода.

«В тех случаях, когда заемщик обратился за кредитными каникулами, но передумал ими пользоваться до получения подтверждения от кредитора или до наступления первого дня каникул, он может просто отозвать свое обращение и не направлять документы, подтверждающие снижение дохода. При этом у заемщика остается право обратиться за каникулами в дальнейшем», — отмечает регулятор.

Банк России отдельно напоминает кредитным организациям, что указанные рекомендации не влияют на требования по резервированию.