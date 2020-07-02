Безработица в еврозоне в мае выросла до 7,4% с уровня апреля в 7,3%, говорится в отчете европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали роста показателя в мае до 7,7%.

Безработица в ЕС в мае выросла до 6,7% с уровня апреля в 6,6%. В мае 2019 года безработица в еврозоне составляла 7,6%, а в ЕС — 6,7%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в минувшем мае составило 14,366 млн человек, из них в зоне евро — 12,146 млн.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам мая была зафиксирована в Чехии (2,4%), Польше (3%), Нидерландах (3,6%) и Германии (3,9%). Самый высокий ее уровень наблюдался в Греции (14,4% — по состоянию на март) и Испании (14,5%).