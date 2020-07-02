Клиенты могут оформить кредит по ставке от 10,9% годовых и сроком до 7 лет.

Заемщики получат возможность не только выгодно рефинансировать кредиты, а также взять дополнительную сумму на любые потребительские цели. Банк предлагает удобный график платежей: первые три месяца платеж состоит только из процентов за пользование кредитом, начиная с четвертого месяца - полноценный платеж.

«Новая программа позволит работникам Группы «Татнефть» и «ТаграС-Холдинг» рефинансировать потребительские кредиты, изменив срок и ставку. Также мы даем возможность объединить до пяти займов, не только предоставленных в других банках, но и действующих договоров Банка ЗЕНИТ. Уверен, что это упростит их обслуживание», - отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Для получения кредита необходимо предоставить минимальный пакет документов. Подать заявку можно в офисах обслуживания Банка ЗЕНИТ. Консультации по телефону: 8 (800) 500-66-77 или 0667.