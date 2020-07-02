Согласно ее условиям, если заемщик до 1 марта 2021 сохранит 90% и более персонала, кредит и начисленные проценты будут полностью погашены за счет государственной субсидии, при сохранении 80% штата – будет погашена половина кредита. И даже при несоблюдении этих условий заемщик получает отсрочку в погашении основного долга и процентов до декабря 2020.

Получить помощь смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в пострадавших отраслях, список которых установлен Правительством РФ. Размер кредита зависит от численности работников организации.

«Альфа-Банк активно участвует в поддержке малого и среднего бизнеса и делает все, чтобы использовать все возможности госпрограмм в рамках имеющихся лимитов. Мы принимаем заявки как от наших клиентов, так и от клиентов других банков, которым сейчас необходима поддержка. Особенно важно, что меры адресованы не только организациям, но и их сотрудникам, что позволит поддержать потребительский спрос и будет способствовать постепенному восстановлению экономической активности», - подчеркнул член правления, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.

Льготный кредит "под 2% годовых на возобновление деятельности" выдается для покрытия любых документально подтвержденных расходов на предпринимательскую деятельность. К ним относятся, в том числе, выплата зарплаты, обслуживание ранее полученных кредитов по программе «8,5 процентов» и кредитов на поддержку и сохранение занятости. Средства нельзя тратить на выплату дивидендов, выкуп собственных акций и долей в уставном капитале, на благотворительность.