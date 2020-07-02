Многие годы абсолютным лидером по средней зарплате сотрудников был ИНГ Банк, но теперь он на второй строчке.
Среди крупных банков РФ сменился лидер по размеру средних зарплат, свидетельствуют данные агентства «РИА Рейтинг». Эксперты проанализировали топ-50 банков, чьи данные могли быть верифицированы.
Как указано в исследовании, из-за сильных различий в банковских бизнес-моделях в отрасли наблюдается достаточно высокий уровень дифференциации зарплат. Так, у значительной части работников банков зарплаты лишь немногим отличаются от средних по стране, а другая часть банковских служащих имеет зарплаты, соответствующие уровню богатейших стран мира.
Для расчета средней зарплаты в банке были взяты скорректированные на НДФЛ расходы на персонал из 102-й формы банковской отчетности (у ряда банков — из годового отчета), включая премии и компенсации, за три квартала 2019 года (со II по IV квартал) и за I квартал 2020 года. Средняя зарплата была рассчитана как результат деления общего фонда оплаты труда на число работников банка. Источником данных для оценки численности персонала являлись ежеквартальные отчеты эмитентов (банков), а также годовые отчеты кредитных организаций.
По расчетам экспертов, в топ-50 банках России в среднем в анализируемом периоде работали порядка 595 тыс. человек, при этом средняя зарплата на руки среди этих пятидесяти крупнейших игроков банковского сектора составляла 93 тыс. рублей в месяц.
«Как показали результаты текущего исследования, среди крупных банков произошло изменение лидера по средним зарплатам. Многие годы абсолютным лидером по средней зарплате сотрудников был ИНГ Банк (Евразия), но теперь с результатом 295,9 тыс. рублей в месяц он расположился на второй строчке. Первую позицию в текущем рейтинге занимает Росэксимбанк, у которого, по расчетам экспертов «РИА Рейтинга», сотрудники в среднем получают 306,9 тыс. рублей в месяц», — говорится в материале.
Составители рейтинга отмечают, что в банках, занимающих первые две строчки, работает достаточно небольшое число сотрудников (менее 300 в каждом из двух банков против 12 тыс. в среднем в топ-50). В целом столь высокие расходы на персонал, по мнению аналитиков, объясняются бизнес-моделью этих банков, которые сосредоточены на обслуживании очень крупных корпораций-экспортеров в случае Росэксимбанка и иностранных корпораций в случае ИНГ Банка.
Третье место занимает МСП Банк, где в среднем платят более 290,4 тыс. в месяц. Также в число лидеров по зарплатам вошли РН Банк (185,3 тыс. рублей в месяц), «Траст» (163,1 тыс.), Газпромбанк (161,7 тыс.), Всероссийский Банк Развития Регионов (153,9 тыс.), Промсвязьбанк (143,1 тыс.), «Пересвет» (135 тыс.) и Новикомбанк (131,2 тыс. рублей в месяц). В целом семь банков из топ-50 могут похвастаться средней зарплатой выше 150 тыс. рублей в месяц, а еще 15 банков — зарплатой от 100 тыс. до 150 тыс. Составители рейтинга обращают внимание на то, что многие банки с большими зарплатами — это кредитные организации с государственным участием или банки, находящиеся в той или иной стадии финансового оздоровления.
На последних строчках таблицы располагаются четыре банка, в которых средняя зарплата не превышает 50 тыс. рублей в месяц. В этой группе преобладают розничные банки с большим количеством персонала, занятого непосредственным обслуживанием физических лиц. Самые низкие средние зарплаты в 2019 году среди крупных банков наблюдались в «Ренессанс Кредите» (31,4 тыс. рублей). На 49-й позиции разместился Уральский Банк Реконструкции и Развития (средняя заплата составляет 44,3 тыс.). Третьим и четвертым с конца стали ОТП Банк и Московский Индустриальный Банк, где средние зарплаты составляют 46,5 тыс. и 48,5 тыс. рублей соответственно.
Первая десятка банков по активам в рейтинге зарплат в основном расположилась в верхней части таблицы. При этом два банка из десяти крупнейших входят в топ-десятку по зарплатам, а еще пять банков расположились в диапазоне от 11-го до 18-го места. Таким образом, из крупнейших банков только три не входят в число лидеров по средним зарплатам. Крупнейший банк РФ и Центральной и Восточной Европы — Сбербанк занимает в рейтинге зарплат 23-е место с результатом 94,1 тыс. рублей в месяц. Это почти полностью соответствует среднему уровню по топ-50. Второй по размеру российский банк — ВТБ занимает высокую 12-ю строчку с результатом 123,5 тыс. рублей в месяц. Самая низкая зарплата среди топ-10 банков — в Россельхозбанке. Он располагается на 39-м месте в текущем рейтинге с результатом 63,5 тыс. рублей в месяц.
По мнению экспертов агентства «РИА Рейтинг», в 2020 году на фоне сокращения банковских прибылей темпы роста зарплат в этом секторе замедлятся, но по-прежнему зарплаты и их динамика будут обгонять большинство других секторов экономики. При этом в среднесрочной перспективе рост зарплат в банках будет опережающим из-за развития дистанционного банкинга, увеличения автоматизации и, как следствие, роста производительности труда.
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