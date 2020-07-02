Среди крупных банков РФ сменился лидер по размеру средних зарплат , свидетельствуют данные агентства «РИА Рейтинг». Эксперты проанализировали топ-50 банков, чьи данные могли быть верифицированы.

Как указано в исследовании , из-за сильных различий в банковских бизнес-моделях в отрасли наблюдается достаточно высокий уровень дифференциации зарплат. Так, у значительной части работников банков зарплаты лишь немногим отличаются от средних по стране, а другая часть банковских служащих имеет зарплаты, соответствующие уровню богатейших стран мира.

Для расчета средней зарплаты в банке были взяты скорректированные на НДФЛ расходы на персонал из 102-й формы банковской отчетности (у ряда банков — из годового отчета), включая премии и компенсации, за три квартала 2019 года (со II по IV квартал) и за I квартал 2020 года. Средняя зарплата была рассчитана как результат деления общего фонда оплаты труда на число работников банка. Источником данных для оценки численности персонала являлись ежеквартальные отчеты эмитентов (банков), а также годовые отчеты кредитных организаций.

По расчетам экспертов, в топ-50 банках России в среднем в анализируемом периоде работали порядка 595 тыс. человек, при этом средняя зарплата на руки среди этих пятидесяти крупнейших игроков банковского сектора составляла 93 тыс. рублей в месяц.

«Как показали результаты текущего исследования, среди крупных банков произошло изменение лидера по средним зарплатам. Многие годы абсолютным лидером по средней зарплате сотрудников был ИНГ Банк (Евразия), но теперь с результатом 295,9 тыс. рублей в месяц он расположился на второй строчке. Первую позицию в текущем рейтинге занимает Росэксимбанк, у которого, по расчетам экспертов «РИА Рейтинга», сотрудники в среднем получают 306,9 тыс. рублей в месяц», — говорится в материале.

Составители рейтинга отмечают, что в банках, занимающих первые две строчки, работает достаточно небольшое число сотрудников (менее 300 в каждом из двух банков против 12 тыс. в среднем в топ-50). В целом столь высокие расходы на персонал, по мнению аналитиков, объясняются бизнес-моделью этих банков, которые сосредоточены на обслуживании очень крупных корпораций-экспортеров в случае Росэксимбанка и иностранных корпораций в случае ИНГ Банка.

Третье место занимает МСП Банк, где в среднем платят более 290,4 тыс. в месяц. Также в число лидеров по зарплатам вошли РН Банк (185,3 тыс. рублей в месяц), «Траст» (163,1 тыс.), Газпромбанк (161,7 тыс.), Всероссийский Банк Развития Регионов (153,9 тыс.), Промсвязьбанк (143,1 тыс.), «Пересвет» (135 тыс.) и Новикомбанк (131,2 тыс. рублей в месяц). В целом семь банков из топ-50 могут похвастаться средней зарплатой выше 150 тыс. рублей в месяц, а еще 15 банков — зарплатой от 100 тыс. до 150 тыс. Составители рейтинга обращают внимание на то, что многие банки с большими зарплатами — это кредитные организации с государственным участием или банки, находящиеся в той или иной стадии финансового оздоровления.

На последних строчках таблицы располагаются четыре банка, в которых средняя зарплата не превышает 50 тыс. рублей в месяц. В этой группе преобладают розничные банки с большим количеством персонала, занятого непосредственным обслуживанием физических лиц. Самые низкие средние зарплаты в 2019 году среди крупных банков наблюдались в «Ренессанс Кредите» (31,4 тыс. рублей). На 49-й позиции разместился Уральский Банк Реконструкции и Развития (средняя заплата составляет 44,3 тыс.). Третьим и четвертым с конца стали ОТП Банк и Московский Индустриальный Банк, где средние зарплаты составляют 46,5 тыс. и 48,5 тыс. рублей соответственно.

Первая десятка банков по активам в рейтинге зарплат в основном расположилась в верхней части таблицы. При этом два банка из десяти крупнейших входят в топ-десятку по зарплатам, а еще пять банков расположились в диапазоне от 11-го до 18-го места. Таким образом, из крупнейших банков только три не входят в число лидеров по средним зарплатам. Крупнейший банк РФ и Центральной и Восточной Европы — Сбербанк занимает в рейтинге зарплат 23-е место с результатом 94,1 тыс. рублей в месяц. Это почти полностью соответствует среднему уровню по топ-50. Второй по размеру российский банк — ВТБ занимает высокую 12-ю строчку с результатом 123,5 тыс. рублей в месяц. Самая низкая зарплата среди топ-10 банков — в Россельхозбанке. Он располагается на 39-м месте в текущем рейтинге с результатом 63,5 тыс. рублей в месяц.



По мнению экспертов агентства «РИА Рейтинг», в 2020 году на фоне сокращения банковских прибылей темпы роста зарплат в этом секторе замедлятся, но по-прежнему зарплаты и их динамика будут обгонять большинство других секторов экономики. При этом в среднесрочной перспективе рост зарплат в банках будет опережающим из-за развития дистанционного банкинга, увеличения автоматизации и, как следствие, роста производительности труда.