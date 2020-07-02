Абсолют Банк начал использовать для общения с клиентами мессенджер WhatsApp, говорится в релизе финучреждения.

Начать диалог в официальном аккаунте банка можно по номеру +7 915-090-18-55, предварительно добавив его в список контактов.



«В WhatsApp можно будет в круглосуточном режиме проконсультироваться со специалистами контактного центра по продуктам, услугам, сервисам и задать интересующие вопросы по обслуживанию», — сказано в сообщении.