Количество людей, потерявших работу из-за пандемии COVID-19, к концу 2020 года значительно превысит ранее прогнозируемые показатели и может достигнуть 400 млн, говорится в опубликованном во вторник новом докладе Международной организации труда.

В конце апреля эксперты МОТ заявляли, что свыше 300 млн человек лишатся работы и 1,6 млрд человек потеряют средства к существованию из-за карантинных мер в связи с COVID-19.

Согласно новому прогнозу, при нынешней ситуации к концу года будут потеряны уже порядка 400 млн рабочих мест. Причем больше всего пострадают страны с низким и средним уровнем доходов населения.

Эксперты МОТ выработали три сценария развития ситуации на предстоящие два квартала нынешнего года. Согласно негативному сценарию, вторая волна заражений COVID-19 приведет к новым закрытиям рынков, что лишит работы порядка 340 млн человек. Объективный сценарий рассматривает ситуацию, при которой мировая экономика будет восстанавливаться, как и предполагалось. При этом количество рабочих мест в мире сократится на дополнительные 140 млн. Оптимистичный сценарий говорит о том, что экономика будет восстанавливаться быстрее прогнозов и потребует создания новых рабочих мест. При таком сценарии работу потеряют лишь 34 млн человек.