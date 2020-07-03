UsabilityLab представила рейтинг доступности мобильных банковских приложений для физических лиц — 2020.

«В рейтинг вошли 15 банков. Каждое банковское приложение оценивалось по набору базовых сценариев, создавались профили доступности и рассчитывался рейтинг доступности iOS- и Android-приложений. Первые места заняли Сбербанк, Альфа-Банк и Росбанк», — говорится в релизе.

Общий рейтинг доступности мобильных банковских приложений для физических лиц:

  1. Сбербанк;
  2. Альфа-Банк;
  3. Росбанк;
  4. МТС Банк и Россельхозбанк;
  5. Тинькофф Банк;
  6. Райффайзенбанк;
  7. Промсвязьбанк и ЮниКредит Банк;
  8. ВТБ;
  9. Хоум Кредит Банк;
  10. «Открытие»;
  11. Газпромбанк;
  12. Банк «Санкт-Петербург»;
  13. «Русский Стандарт».

Если в части нарушений моторики, слуха и речи мобильные приложения банков почти не различаются по уровням доступности, то в части незрячих и слабовидящих банковские приложения показали разную доступность, отмечают эксперты.

Лидеры доступности для незрячих пользователей на платформе Android:

  1. Сбербанк;
  2. Тинькофф Банк, ЮниКредит Банк;
  3. ВТБ.

Лидеры доступности для незрячих пользователей на платформе iOS:

  1. Сбербанк;
  2. Россельхозбанк;
  3. Промсвязьбанк.

Лидеры доступности для слабовидящих пользователей:

  1. Альфа-Банк, Газпромбанк;
  2. Райффайзенбанк, Сбербанк, МТС Банк, Росбанк, Россельхозбанк.