UsabilityLab представила рейтинг доступности мобильных банковских приложений для физических лиц — 2020.

«В рейтинг вошли 15 банков. Каждое банковское приложение оценивалось по набору базовых сценариев, создавались профили доступности и рассчитывался рейтинг доступности iOS- и Android-приложений. Первые места заняли Сбербанк, Альфа-Банк и Росбанк», — говорится в релизе.



Общий рейтинг доступности мобильных банковских приложений для физических лиц:

Сбербанк; Альфа-Банк; Росбанк; МТС Банк и Россельхозбанк; Тинькофф Банк; Райффайзенбанк; Промсвязьбанк и ЮниКредит Банк; ВТБ; Хоум Кредит Банк; «Открытие»; Газпромбанк; Банк «Санкт-Петербург»; «Русский Стандарт».

Если в части нарушений моторики, слуха и речи мобильные приложения банков почти не различаются по уровням доступности, то в части незрячих и слабовидящих банковские приложения показали разную доступность, отмечают эксперты.

Лидеры доступности для незрячих пользователей на платформе Android:

Сбербанк; Тинькофф Банк, ЮниКредит Банк; ВТБ.

Лидеры доступности для незрячих пользователей на платформе iOS:

Сбербанк; Россельхозбанк; Промсвязьбанк.

Лидеры доступности для слабовидящих пользователей: