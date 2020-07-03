Компания «МТС» выпустила голосового помощника по имени Марвин. Первыми устройствами, при помощи которых можно общаться с Марвином, стали смартфоны на iOS и Android, где помощник доступен через приложение «МТС Марвин», а также портативные «умные» колонки МТС, говорится в релизе компании.

«Первую партию из нескольких тысяч «умных» колонок МТС и элементов «умного» дома — ламп, реагирующих на голосовые команды, смогут приобрести за символический 1 рубль абоненты, которые много лет пользуются комплексом услуг МТС. Выбранные для участия в акции абоненты МТС в ближайшее время получат информацию о том, где и как можно приобрести колонку по акции», — отмечается в релизе.

С помощью Марвина можно включать музыку, аудиокниги и сказки, планировать расписание на день, узнавать последние новости и управлять устройствами «умного» дома. В ближайшее время планируется расширить список функций возможностью голосовых вызовов на номера любых абонентов сотовой связи, интеграцией с ТВ-приставками, новыми датчиками системы «умного» дома и еще целым рядом сервисов и устройств, уточнили в МТС.