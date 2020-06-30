Клиенты банка «Русский Стандарт» с 1 июля 2020 года могут выбрать новые категории для получения повышенного кешбэка — 5% и 10% — по картам банка, подключенным к программе лояльности RS Cashback.



«В третьем квартале 2020 года такие популярные категории, как «Кинопоиск», «Такси» и «Аптеки» будут предложены практически всем участникам RS Cashback. Кроме того, всем клиентам на выбор будут предложены такие актуальные категории, как «Прокат автомобилей / Каршеринг», а также «Книги и журналы», «Канцелярские товары», которые будут особенно востребованы в период подготовки к школьному сезону — в августе и сентябре», — говорится в релизе.

Для клиентов, открывших карту Platinum с июля, будет начисляться повышенный кешбэк 5% в наиболее популярных категориях: «АЗС», «Магнит», «Все для дома и ремонта», «Одежда и обувь», «Такси», «Аптеки» и «Канцелярские товары».

В банке уточняют, что клиент может выбрать три из семи предложенных категорий в каждом квартале 2020-го. Новые категории станут доступны для выбора только в начале следующего квартала.

«Помимо повышенного кешбэка 5% для всех карт и 10% для карт Black, в рамках акции клиентам традиционно возвращается 1% от суммы покупок по карте, участвующей в программе RS Cashback, а также до 25% кешбэка за покупки у партнеров программы в рамках акций», — отмечают в банке.