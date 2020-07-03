Банк «Развитие-Столица» подключил сервисы онлайн-банкинга от Faktura.ru для частных клиентов, говорится в релизе финучреждения.



В 2019 году к этим онлайн-сервисам были подключены корпоративные клиенты кредитной организации.



«Интерфейсы интернет-банка и мобильных приложений для iOS и Android разработаны в фирменной стилистике банка «Развитие-Столица», а их функциональность отвечает самым высоким требованиям к сервисам дистанционного обслуживания. Используя онлайн-каналы на платформе Faktura.ru, клиенты банка могут дистанционно оплачивать широкий спектр услуг, открывать вклады, конвертировать валюту и совершать другие операции по управлению личными финансами», — говорится в релизе.