Банк Абхазии завершил погашение полученного в 2010 году кредита перед Россией в размере 700 млн рублей, сообщается на сайте национального банка республики.

«Субординированный кредит был предоставлен сроком на десять лет в рамках исполнения соглашения, заключенного 6 августа 2010 года между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о предоставлении Республике Абхазия государственного кредита», — говорится в сообщении.

Как уточнили в банке, выплата основного долга по кредиту осуществлялась с 2014 года.

«В июне текущего года Банком Абхазии был осуществлен завершающий платеж в размере 91,6 млн рублей в счет погашения кредита», — отметили на сайте.

Также за период действия кредитного договора Банком Абхазии были выплачены проценты в размере 131,3 млн рублей.