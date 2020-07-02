ВТБ с 30 июня увеличивает размер максимально возможной суммы кредита в рамках программы «Ипотека с господдержкой — 2020». Теперь клиенты смогут оформить ипотеку со ставкой 6,5% на покупку нового жилья в размере до 6 млн рублей в регионах и до 12 млн рублей — в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области, сообщает пресс--служба кредитной организации.

«Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, с сегодняшнего дня составляет 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей — для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления ипотечного кредита — до 30 лет», — говорится в релизе.

Как отмечают в банке, «Ипотека с господдержкой — 2020» пользуется высоким спросом клиентов, в настоящее время ВТБ заключил по ней более 14 тыс. сделок на суму свыше 39 млрд рублей.



Ранее ВТБ снизил размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5% с 20% до 15%. Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, приобретающие квартиры в новостройках.