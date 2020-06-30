Более половины популярных интернет-ресурсов не позволяют удалить свой аккаунт простым нажатием кнопки, пишут «Известия» . Об этом говорится в исследовании компании Digital Security. Так, удаление нажатием на кнопку и подтверждением, например с помощью кода из СМС, доступно только на 25 ресурсах (46% из числа проверенных), еще шесть порталов (11%) тщательно скрывают этот функционал, 18 из анализируемых сайтов (33%) предоставляют возможность удалить персональную информацию только через техподдержку, некоторые из них обязывают направить письменный запрос или его скан. На оставшихся пяти ресурсах (9%) удалить аккаунт не получилось, сообщается в исследовании.

С легкостью удалить страничку можно, например, на HeadHunter, в Tinder, What's App, Ozon и Wildberries. Сайт «Одноклассники» предоставляет возможность стереть личную информацию, но для этого нужно найти лицензионное соглашение и пролистать его до конца, там будет ссылка «отказаться от услуг». На «Авито» и в Igoods удалить страницы можно, только написав запрос в техподдержку на сайте. В Lamoda нужно направить фото заполненного от руки бумажного заявления с паспортными данными. Delivery Club требует отправить письменное заявление, говорится в исследовании. Стереть информацию не получилось, например, из приложения такси Uber Russia: после формального удаления через специальную кнопку в аккаунт по-прежнему можно было зайти с тем же номером телефона, увидеть историю поездок и все привязанные банковские карты .

В сервисе доставки продуктов Igoods сообщили, что должны идентифицировать человека перед тем, как сотрут его аккаунт, чтобы исключить вариант удаления по ошибке. Технически это непростая процедура, отметили в сервисе. В Delivery Club сообщили, что подобные запросы приходят лишь несколько раз в год, поэтому отдельной функции для них не разработано и запрос обрабатывается в письменном виде.

По мнению экспертов, опция по удалению аккаунта должна быть на видном месте — это правила хорошего тона. Компании и сервисы не любят, когда от них уходят клиенты, и всеми способами пытаются их удержать. Большинство онлайн-ресурсов, у которых много ценной информации, не уделяют должного внимания безопасности баз клиентов. Утечка из одних ресурсов быстрее монетизируется, другую информацию злоумышленники также могут использовать, применив методы социальной инженерии.