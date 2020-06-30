Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) снизил ставки по потребительским кредитам. Теперь получить заем на любые цели или оформить рефинансирование можно от 6,5% годовых.

«Потребительский кредит можно оформить в офисе, интернет-банке или мобильном приложении или заказать с доставкой на дом. Клиент может получить заем на сумму до 5 млн рублей на срок до 10 лет. Минимальная ставка действует при подтверждении дохода и оформлении страхования жизни», — говорится в релизе.

Рефинансирование кредита оформляется в офисе банка на сумму до 1,6 млн рублей на срок до 10 лет. Минимальная ставка действует при получении от 700 тыс. рублей и оформлении страхования жизни.

Для зарплатных клиентов минимальная ставка составляет 6,5%. При оформлении потребкредита или рефинансирования им требуется только паспорт.

Клиенты, не получающие зарплату на счет в УБРиР, могут получить ставку от 7,9%. Для суммы кредита больше 300 тыс. необходимо будет подтвердить доход справкой 2-НДФЛ, по форме банка или выпиской из ПФР (через портал госуслуг).