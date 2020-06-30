Лицензия у Апабанка была отозвана 31 января 2020 года.
Арбитражный суд Москвы на заседании 29 июня объявил резолютивную часть решения о введении процедуры принудительной ликвидации в отношении Апабанка. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое назначено ликвидатором.
Напомним, лицензия у АО «Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк «Апабанк» была отозвана 31 января 2020 года.
В ЦБ, в частности, поясняли, что банк «занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения (отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков и реальной стоимости учтенной на балансе недвижимости по требованию Банка России выявило снижение более чем на 40% капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов)».
Регулятор указывал, что более 70% кредитного портфеля Апабанка было представлено проблемными ссудами. Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства.
ЦБ тогда же аннулировал лицензию Апабанка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Апабанк не был участником системы страхования вкладов.
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