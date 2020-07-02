Арбитражный суд Москвы по иску входящей в «Роскосмос» компании — разработчика ГЛОНАСС взыскал более 318 млн рублей с московского Тендер-Банка, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.



Спор вытекал из договора банковской гарантии от 20 июля 2018 года, которую банк выдал в качестве обеспечения обязательств ЗАО «Экрос-инжиниринг» перед истцом — АО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» («Российские космические системы», РКС).

Ответчик просил суд принять обеспечительные меры в виде запрета ему осуществлять выплаты по гарантии, но суд это ходатайство отклонил и полностью удовлетворил иск, взыскав с банка около 284 млн рублей основного долга, а также неустойку.

«Российские космические системы» — головное предприятие по производству микроэлектроники для российских спутников. Оно, в частности, разработало и развивает систему спутниковой навигации ГЛОНАСС и является оператором российских космических средств дистанционного зондирования Земли.

В конце прошлого года в ряде интернет-СМИ появились сообщения о том, что Следственный комитет России якобы проверяет исполнительного директора РКС Константина Емельянова в связи с тем, что контракты с компаниями «Лан Технолоджи» и «Экрос-инжиниринг», за которые он отвечал, вызвали у следователей вопросы.

В пресс-службе РКС тогда сообщили РИА Новости, что руководство компании «было крайне недовольно работой АО «Экрос-инжиниринг» по контракту, в инициативном порядке обратилось в суд с исковым заявлением; сейчас контракт с АО «Экрос-инжиниринг» расторгнут». Предмет контракта не уточнялся.