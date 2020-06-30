Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило компании QIWI PLC долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги на уровне «BB-/B» со «стабильным» прогнозом. Об этом во вторник сообщили в агентстве.

По мнению аналитиков, пандемия COVID-19 окажет сдерживающее влияние на рост показателей выручки и перспективы роста прибыли QIWI в 2020 году, однако недавно заявленная продажа проекта «Совесть», а также сворачивание операций «Рокетбанка», вероятно, окажут позитивное влияние на показатели маржи QIWI, поскольку оба проекта были убыточными.

«Сегменты приема ставок, экономики совместного потребления и самозанятых граждан (платежные решения для бизнеса в соответствии с моделью B2B2C) стали важнейшими драйверами роста выручки и операционных показателей QIWI в период, предшествовавший пандемии COVID-19. Мы ожидаем, что пандемия COVID-19 приведет к сокращению объемов платежей и выручки в этих сегментах вследствие карантинных мер и отмены основных спортивных мероприятий в марте — мае 2020 года (объем платежей в сегменте приема ставок и выплаты отдельных категорий самозанятых граждан, в частности водителей такси или собственников жилья в рамках сервиса бронирования Airbnb, значительно сократились с начала 2020 года, хотя по сравнению с аналогичным периодом 2019 года динамика остается положительной). В то же время это снижение частично компенсировалось увеличением доли онлайн-игр и ряда прочих категорий в указанный период», — комментируют ситуацию аналитики.

По их мнению, показатели QIWI, скорее всего, будут испытывать наибольшее давление во II квартале, но ожидается, что в целом темпы роста выручки в 2020 году будут близки к нулю или будут выражаться незначительной положительной динамикой с учетом прогнозируемого восстановления объемов платежей в наиболее сильно пострадавших сегментах бизнеса начиная с III квартала 2020 года.

Прогнозы S&P относительно роста выручки QIWI учитывают эффект от продажи проекта «Совесть». «Недавно объявленная продажа проекта «Совесть» и продолжающееся сворачивание операций «Рокетбанка», скорее всего, окажут позитивное влияние на показатели маржи QIWI в среднесрочной перспективе», — пишут эксперты.

Они напоминают, что компания QIWI ранее в июне объявила о продаже проекта «Совесть» Совкомбанку за 6—6,5 млрд рублей (чистая стоимость прав требования к клиентам проекта составляет примерно 7,6 млрд рублей). Одновременно продолжается сворачивание операций «Рокетбанка» — в соответствии с графиком, объявленным ранее в этом году. Эти два крупных инвестиционных проекта оказывали давление на показатели маржи QIWI в течение последних нескольких лет, в то время как показатели ключевого для компании бизнеса в сегменте платежных сервисов были относительно стабильными. «Мы ожидаем, что эффект от реализации этих проектов в полной мере проявится в следующем году — на фоне сокращения связанных с этими проектами расходов, в том числе расходов на персонал и маркетинговые услуги, а также резервов на потери по кредитам в рамках проекта «Совесть», — говорится в релизе.

В агентстве ожидают, что отношение «долг/EBIDTA» не превысит у компании 1 в среднесрочной перспективе, несмотря на возможный рост внешнего финансирования недавно запущенных проектов (в частности, проекта «Факторинг Плюс»). Аналитики считают, что долговая нагрузка QIWI останется позитивным рейтинговым фактором в ближайшие два года.



«Стабильный» прогноз по рейтингам QIWI отражает мнение S&P о том, что группа сможет противостоять давлению сложных условий ведения операционной деятельности, обусловленных пандемией COVID-19, в течение следующих 12—18 месяцев с учетом ограниченной зависимости от долговых средств и значительных запасов ликвидности. В агентстве также ожидают, что группа сможет поддерживать свою конкурентную позицию, несмотря на усиление конкуренции.

