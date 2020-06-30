Международная платежная система PayPal меняет бизнес-модель в РФ: с августа компания прекращает внутренние переводы в России, сообщил ТАСС источник на рынке. Соответствующее письмо компания направила в ЦБ (есть в распоряжении ТАСС).

В письме компания сообщает о переходе на новую бизнес-модель в России с фокусом на трансграничные операции российских пользователей по отправке и получению платежей. «Новая бизнес-модель предусматривает прекращение внутренних переводов электронных денежных средств между пользователями PayPal в России», — указывается в письме.



Офис в Москве будет сохранен. Переход на новую бизнес-модель планируется в августе.