Российские банки реструктурировали почти 240 млрд рублей кредитов лизингодателей, удовлетворив практически все заявки своих заемщиков. Об этом заявил советник первого заместителя председателя Банка России Сергей Моисеев.

«В общей сложности лизингодатели предъявили спрос на реструктуризацию кредитов на 246 миллиардов (Рублей. — Прим. ред.). Фактическая реструктуризация составила 238 миллиардов, что покрывает 94% объема заявок на реструктуризацию со стороны лизингодателя, то есть фактически банки пошли навстречу всем своим заемщикам», — сообщил он в ходе видеоконференции на тему текущего финансового положения лизинговых компаний.

В том числе, по его словам, системно значимыми банками было реструктурировано 95 млрд рублей кредитов лизингодателям.