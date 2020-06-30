Правительство обсуждает вопрос смягчения критериев по снижению выручки для получения системообразующими компаниями господдержки, но позиция по ограничению выплаты дивидендов не изменится. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире программы «Право на справедливость» на Первом канале.

«Да, мы согласны с тем, что критерии по выручке — наверное, да: мы обсуждаем, что надо снижать. Там 30% падение. Но такие вещи, как ограничение по дивидендам, — мы с этого никуда не двинемся, мы считаем это правильным», — сказал министр.



Решетников отметил, что системообразующие предприятия не очень охотно обращаются за льготными кредитами на пополнение оборотных средств, так как не все готовы ограничить выплату дивидендов.