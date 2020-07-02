Количество обращений и жалоб на страховщиков в период пандемии сократилось на 42,2%, сообщил заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых страховых услуг Банка России Иван Козлов на форуме страховых инноваций Innolns-2020.



«В период пандемии страховой рынок проявил себя позитивно, — считает Козлов. — Снижение количества обращений наблюдается по всем направлениям: и по КБМ, и по электронному ОСАГО, и по урегулированию убытков».

В ЦБ считают, что в нынешних условиях наиболее благоприятные перспективы у клиентоориентированных компаний, гибких и готовых предоставить потребителям понятные и прозрачные страховые продукты, адаптированные прежде всего к дистанционным продажам и урегулированию.

«В период пандемии мы проанализировали сайты и мобильные приложения всех игроков страхового рынка и по итогам анализа дистанционных способов взаимодействия с потребителями выработали точки роста для улучшения и направили наши выводы в ВСС, — добавил он. — Мы считаем что будущее за понятными и прозрачными страховыми продуктами, для чего в 2020 году нам нужно продолжить начатую совместно со страховым сообществом инициативу по внедрению ключевых информационных документов».