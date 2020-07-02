Короткие и необеспеченные кредиты оказались самыми уязвимыми кредитными продуктами в условиях пандемии и самоограничений, пишет «Коммерсант» . Издание проанализировало динамику розничных кредитных портфелей 50 крупнейших российских банков. Наибольшее снижение продемонстрировали портфели банков, специализирующихся на необеспеченном кредитовании — крупнейшие банки этого сегмента снизили розничный портфель на 2—11%. Среди негативных факторов в банках указали падение зарплат, уменьшение объемов вновь выдаваемых кредитов, сжатие платежеспособного спроса на фоне карантинных мер и самоизоляции.

Также снижение портфелей затронуло банки с фокусом на автокредитование . Совокупный портфель сократился на 22,3 млрд рублей (4,5%), у отдельных банков снижение составило до 8,6%. Почти половина сокращения портфеля пришлась на Русфинанс Банк. Кроме сокращения выдачи кредитов в автосалонах в банке указали и на решение группы «Росбанк» выйти из POS-бизнеса.

В условиях пандемии лучше чувствовали себя крупные госбанки, заметно нарастившие розничный портфель (на 1,3—16,9%). Часть из них показала рост благодаря позитивной динамике в начале года ( Сбербанк , «ФК Открытие», Почта Банк), другие уверенно наращивали портфель в течение всего периода (ВТБ, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ). В ВТБ указали, что динамика сформирована за счет ипотечного портфеля, который с начала года вырос на 12%.

По словам экспертов, в условиях экономического спада банки ужесточили кредитную политику, что повлияло на динамику портфелей. Сохраняющаяся выдача кредитов не компенсирует погашения ранее выданных кредитов. В необеспеченном кредитовании этот эффект проявляется в наибольшей степени, поскольку эти кредиты обычно довольно короткие, пояснили эксперты.

Исключением стали универсальные банки, у которых большая доля приходится на ипотечные кредиты. Так, общее снижение ставок, маркетинговые акции и льготные программы поддержали спрос, а банки, учитывая опыт предыдущих кризисов, не сокращали предложение и по-прежнему рассматривают этот сегмент как имеющий низкий риск, отметили эксперты.