В первом полугодии 2020 года в российских городах-миллионниках (за исключением Москвы и Петербурга) построили 20,7 тыс. кв. м офисов, что на 35% ниже уровня января — июня 2019 года, пишет РБК , ссылаясь на исследование консалтинговой компании CBRE. По прогнозам компании, пандемия и общий экономический спад негативно скажутся на развитии рынков офисной недвижимости в крупных региональных городах. Так, объем нового офисного предложения по итогам года может составить около 46,2 тыс. кв. м, что на 31% меньше, чем было построено в 2019 году. В начале года девелоперами в регионах был запланирован ввод около 170 тыс. кв. м, отмечают в CBRE.

Общая площадь качественного офисного предложения в 14 городах с населением более 1 млн человек на конец 2019 года достигла, по данным CBRE, 2,97 млн кв. м. Прирост по итогам года составил более 2%. Больше всего таких офисов находится в Екатеринбурге, где общая площадь предложения составляет 697 тыс. кв. м. За ним следуют Новосибирск (359 тыс. кв. м) и Краснодар (321 тыс. кв. м). Меньше всего качественного офисного предложения — в Волгограде (95 тыс. кв. м).

Также возникает дефицит офисных помещений в некоторых городах: в Воронеже, Омске, Волгограде и Краснодаре доля свободных площадей в бизнес-центрах составляет менее 2%. Самые высокие показатели доли свободных площадей сейчас в Уфе (9%), Ростове-на-Дону (7%) и Екатеринбурге (6%).

В Москве и Подмосковье в CBRE в декабре 2019-го ожидали, что девелоперы сдадут в 2020 году 630 тыс. кв. м офисной недвижимости. Сейчас аналитики считают, что объемы нового офисного строительства будут скорректированы в столице на 15—20%.