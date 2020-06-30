Банк России установил официальные курсы валют с 1 июля.

Курс доллара повысился на 49 копеек, составив 70,4413 рубля (69,9513 рубля на 30 июня). Курс евро вырос на 31,17 копейки, до 78,9929 рубля (с 78,6812 рубля на 30 июня).

На Московской бирже на 12:35 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 79 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 65 копейки, валюты стоят 70,78 и 79,33 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 70,17—70,91 рубля за доллар и 78,69—79,49 рубля за евро.