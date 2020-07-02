У 45% россиян перед началом пандемии коронавируса отсутствовали какие-либо сбережения, свидетельствуют данные исследования аналитического центра НАФИ.

Как выяснилось в ходе опроса, небольшие сбережения были у 29% россиян, еще 26% смогли накопить достаточно средств, чтобы пережить период самоизоляции и наложенные властями ограничения.

46% респондентов заявили, что их коснулись финансовые трудности в период эпидемии коронавируса.

НАФИ проводил свой опрос в июне текущего года по национальной репрезентативной выборке. В нем приняли участие 2 тыс. человек старше 18 лет в 46 субъектах РФ и в 152 населенных пунктах.