МСП Банк с 1 июля начинает оказывать кредитную поддержку самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям, перешедшим на уплату налога на профессиональный доход. Основным инструментом поддержки станет специальный кредит с фиксированной ставкой 8,5% годовых сроком до трех лет, сообщает пресс-служба банка.

Финансовая поддержка на сумму до 500 тыс. рублей предоставляется без залога, до 5 млн — с минимальными требованиями к обеспечению.

«Специально для самозанятых предпринимателей МСП Банк разработал упрощенную процедуру прохождения заявок и специальную модель оценки, которая обеспечит быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов. Таким образом, срок рассмотрения заявки по кредиту до 500 тысяч рублей составит до 3 дней», — говорится в релизе.

Подача документов на кредит и их рассмотрение будут производиться полностью онлайн через систему дистанционного кредитования АИС НГС (smbfin.ru). Продажи кредитных продуктов будут осуществляться как через подразделения МСП Банка в регионах, так и через агентский канал. При этом расчетный счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке.