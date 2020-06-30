Мосгорсуд сократил бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову срок лишения свободы по делу о хищении более чем 14 млрд рублей на четыре месяца — до 13 лет и восьми месяцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Алексея Кузнецова на приговор и постановил исключить из обвинения часть 3 статьи 174.1 УК РФ (по фактам совершения двух сделок) — квалифицирующий признак «лицом с использованием своего служебного положения». По данному эпизоду Кузнецову снижено наказание. Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет и восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — рассказали в пресс-службе суда.

Ранее Басманный суд Москвы приговорил Кузнецова к 14 годам лишения свободы. Суд также удовлетворил гражданские иски, заявленные потерпевшими, постановив взыскать с него более 14,3 млрд рублей. Экс-министр обвинялся по статьям 159 («Мошенничество»), 174.1 («Легализация денежных средств») и 160 («Растрата») Уголовного кодекса РФ. Он полностью признал вину.

По версии следствия, в 2005—2008 годах Кузнецов в составе организованной преступной группы совместно с некоторыми должностными лицами правительства Подмосковья похитил у предприятий ЖКХ права требования к муниципальным образованиям, а также деньги областных организаций на сумму более 14 млрд рублей. Похищенные деньги были перечислены на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний. На них были куплены предметы роскоши и недвижимость за границей.



Ранее семь участников этой преступной группы были осуждены, еще четверо находятся в международном розыске. В частности, заочно осуждена на 11 лет бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах, которая скрывается в США. Сестра Кузнецова Елена получила семь лет лишения свободы.