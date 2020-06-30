Все персональные данные, которые использовались при оформлении цифровых пропусков в регионах РФ, удалены после ослабления пропускного режима. Об этом, как передает ТАСС, заявил журналистам глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

«Мы все удалили», — сказал он.



В апреле в магазинах приложений App Store и Google Play был размещен разработанный Минкомсвязью сервис, который позволял гражданину получить QR-код в том числе для разрешения выйти из дома по личным делам во время карантина из-за коронавируса. По данным Минкомсвязи, запущенное в тестовом режиме мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» может быть адаптировано для специфических условий организации пропускного режима в условиях введения мер самоизоляции в конкретном регионе России (за исключением Москвы).