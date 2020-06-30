Минфин России на аукционе во вторник, 30 июня, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26234RMFS с датой погашения 16 июля 2025 года. Размещенный объем выпуска составил 11,356 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса составил 20,404 млрд рублей.

Цена отсечения равнялась 97,312% от номинала, средневзвешенная цена — 97,3475% от номинала. Доходность по цене отсечения — 5,17% годовых.