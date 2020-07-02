Инвесторы ждут быстрого восстановления мировой экономики, но, если ожидания не оправдаются, рынки ждет повторная коррекция, пишет «Коммерсант» . Об этом предупреждают аналитики Черноморского Банка Торговли и Развития (ЧБТР). Если коммерческим банкам в качестве антикризисной меры регуляторы предоставили дополнительную ликвидность, то международные банки развития (МБР) пока не могут обеспечить рост спроса на финансирование из-за нехватки нового капитала.

Массивная поддержка в период пандемии привела к тому, что финансовые рынки еще сильнее разошлись с реальной экономикой, говорится в аналитическом отчете ЧБТР об ответных мерах на кризис. Это с большой степенью вероятности приведет к росту «плохих» долгов банков, тогда как дефициты бюджетов продолжают расти. По прогнозу Еврокомиссии, в зоне евро уровень госдолга вырастет с 86% ВВП в 2019-м до 103% ВВП в 2020-м, скорректировавшись в следующем году лишь до 99%.

В Черноморском регионе спад ВВП в этом году может составить 4,7%, рост в следующем году — 2,5% (по прогнозу МВФ, минус 5%, рост в следующем году на 4%; по прогнозу ЕБРР, минус 4% в этом и рост на 5% в следующем году). В том числе по России в банке прогнозируют снижение ВВП на 4,5%. В МВФ предполагают, что ВВП РФ сократится в этом году на 6,6%.

Всего страны региона только в виде фискальных мер поддержки потратили на борьбу с кризисом 2—14% ВВП. Суммарно это около 125 млрд долларов — 4,1—4,5% ВВП. Международные банки развития в кризис оказались на развилке: спрос на их финансирование вырос, но ресурсы остались прежними. В отличие от коммерческих банков, которым была предоставлена дополнительная ликвидность, МБР не получили аналогичной поддержки, замечают в банке.