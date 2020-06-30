В материале рассказывается об аспектах работы Банка в регионе. На протяжении ряда лет КБ «Кубань Кредит» занимает места в топ-10 российских банков по объему кредитования предприятий малого и среднего бизнеса. Является лидером ЮФО по работе в рамках государственных программ льготного кредитования субъектов МСБ, по линии Министерства экономического развития, и аграриев, за счет действующего соглашения с Минсельхозом РФ. В настоящее время услугами финансового учреждения пользуется более 34 тысяч юридических лиц. В числе клиентов Банка – крупнейшие предприятия строительной, перерабатывающей, сельскохозяйственной и курортной отраслей экономики юга России.

Первый офис КБ «Кубань Кредит» в Ростове-на-Дону открылся в 2012 году. Сегодня в Ростовскую региональную дирекцию входят четыре дополнительных офиса в донской столице – «Ростовский, «Западный», «Пушкинский» и «Суворовский», а также недавно открывшиеся ДО «Таганрогский» и ДО «Сальский». В скором времени ожидается открытие представительств Банка в Зернограде, Азове, Семикаракорске и Новочеркасске.