Она приурочена сразу к двум событиям – к открытию учреждения культуры после ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, и приближающемуся Дню семьи, любви и верности.

В течение акции дважды в неделю (по вторникам и четвергам) будет организовано посещение музея многодетными семьями – подопечными Краснодарской городской общественной организации сирот, инвалидов и многодетных семей «Благо». С основной экспозицией в день смогут познакомиться две семьи. Ожидается, что за время действия акции, которая продлится до конца июля, в ней примет участие порядка 100 юных посетителей.

Музей имени Ф. А. Коваленко и НКО «Благо» – давние благополучатели и друзья КБ «Кубань Кредит». Для организации мероприятия Банк выделил учреждению культуры финансовую помощь. Сами экскурсии бесплатны, а денежные средства будут потрачены на проведение дополнительных интерактивных занятий и познавательных квестов. Кроме того, все дети получат сладкие подарки от Банка.

Несмотря на сложности, вызванные распространением коронавирусной инфекции, КБ «Кубань Кредит» сохранил свои системные проекты в рамках корпоративной социальной ответственности. В период действия пандемии Банк нашел возможность оказать дополнительную поддержку врачам и многодетным семьям Краснодарского края и Республики Адыгея.