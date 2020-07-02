Граждане на специализированных форумах стали жаловаться, что вместо кредитных каникул, которые появились в России в апреле в виде поддержки населения во время пандемии (106-ФЗ), им предоставили реструктуризацию на условиях банков. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на клиентов крупнейших кредитных организаций. Россияне узнали об этом лишь в момент подписания дополнительного соглашения.

Так, после заполнения заявки и одобрения по СМС, оказывается, что надо дождаться звонка специалиста. По словам клиента Сбербанка , уточнить на сайте или по телефону, сколько придется переплатить из-за каникул, не получается. Также другой клиент кредитной организации сообщил, что попытался оформить ипотечные каникулы, которые были введены в сентябре 2019 года (76-ФЗ), через сайт банка. Через 19 дней вместо обещанных десяти ему позвонил специалист и предложил внутреннюю программу реструктуризации, но клиент отказался. В июне пришло СМС о подключении каникул, но он утверждает, что не подписывал никаких документов и не вводил кодов из СМС.

На специализированных форумах и в соцсетях клиенты ВТБ рассказывают, что финансовая организация подключала собственную программу реструктуризации вместо запрошенной по 106-ФЗ. Также сотрудники кол-центра не проинформировали граждан о размере суммы переплаты и увеличении срока, а банк не предоставлял никаких документов, в том числе обновленный график платежей, для ознакомления до подключения каникул. Уже после изменения графика гражданам предлагалось подписать дополнительное соглашение с банком об изменении условий кредитного договора, даже если они их категорически не устраивали.

Переплаты составляли от 880 тыс. до 4,5 млн рублей, а сроки увеличивались от полутора до пяти лет. Сотрудники банка утверждали, что по условиям программы отключение каникул невозможно. В случае отказа клиентов предупреждали о пенях, штрафах и порче кредитной истории.

В ВТБ сообщили, что «адаптировали условия своей программы ипотечных каникул и предлагают возможность отключения их по индивидуальному обращению в контакт-центр». На вопрос, почему гражданам подключают внутреннюю реструктуризацию вместо рассрочки по 106-ФЗ и по какой причине не информируют о размерах суммы переплаты и увеличении срока, в ВТБ ответили, что процесс предоставления кредитных каникул — это всегда двусторонний диалог между банком и клиентом. Новый график платежей рассчитывается каждый раз индивидуально и зависит от ставки, срока кредита и периода по графику погашения, на котором подключаются каникулы, пояснили в ВТБ.

Клиент Альфа-Банка после подключения реструктуризации по программе банка обнаружил, что за пропуск трех платежей на 102 тыс. рублей он должен заплатить 1 млн рублей в течение дополнительных 2,5 года. За месяц звонков и обращений ему никто не рассказал, сколько будет составлять сумма переплаты. Клиенты не могут узнать конечную сумму переплат в кол-центре, потому что точные параметры сделки могут быть получены только после формирования кредитной документации, сообщили в пресс-службе Альфа-Банка. Там добавили, что в апреле закон был разработан менее чем за одну неделю и вступал в силу после его подписания. Вначале большинство банков проводили процессы в ручном режиме и часть функционала поставлялась этапами, что создавало операционные риски.

В ЦБ заявили, что нельзя исключать некорректной консультации по вопросу каникул по телефону, поэтому необходимо руководствоваться письменным подтверждением условий. Например, проектом нового графика, дополнительного соглашения к договору. Перед подписанием документов с ними необходимо тщательно ознакомиться. Если заемщика не устраивают предложенные кредитором условия, он вправе от них отказаться, но в таком случае нужно быть готовым вернуться к исполнению обязательств, исходя из первоначальных условий кредитного договора, добавили в пресс-службе Банка России.