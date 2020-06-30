Госдума подготовит более 45 законопроектов, связанных с поддержкой экономики в рамках инициатив президента России и правительства, еще над 60 законопроектами работа уже ведется после принятия в первом чтении, сообщил член думского комитета по бюджету и налогам Валерий Бузилов на пресс-конференции в Ижевске.

«У нас комитет проходит сейчас дистанционно, мы с коллегами общаемся, мы больше всех работаем дистанционно, наша задача быстро реагировать на те инициативы, с которыми выступает президент и правительство. Их достаточно много, но мы должны это все обеспечить законодательно. У нас достаточно серьезная работа, только по второму блоку поддержки нашей экономики мы ожидаем более 45 законов, которые будут внесены в Государственную думу», — сказал Бузилов.

По его словам, еще 60 законопроектов уже были приняты в первом чтении. «Кроме того, 60 законов у нас осталось, которые были приняты в первом чтении. Перед вторым чтением у нас будет девять заседаний, июль мы будем работать», — добавил Бузилов.