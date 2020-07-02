На этой неделе подходит к концу первое полугодие столь непростого 2020 года, которое в двух словах можно охарактеризовать как период непрекращающихся взлетов и падений практически во всех сферах. Мировые рынки акций потеряли примерно 35% своей стоимости в марте, однако большинство основных биржевых индикаторов сейчас отыграло 10% своего роста с начала года. После очень слабой динамики 1К20 (индекс РТС опустился на 35% к/к), российские биржевые индикаторы по итогам 2К20 должны оказаться в лидерах роста – рост индекса РТС за квартал на 26% был сильнейшим среди аналогов, уступив только индексу технологических компаний NASDAQ, который по итогам 2К20, судя по всему, вырастет на 30%. Сейчас основной вопрос заключается в том, сможет ли этот рост сохраниться и в 3К20, учитывая что самые серьезные экономические последствия карантинных мер позади? Российский рынок акций, как и другие рынки, зашел в тупик и последние две недели торговался в боковом тренде. Сильное давление на рынки оказывает возобновление роста числа инфицированных Covid-19 в США, Австралии и Германии и повторное введение карантинных мер в этих странах, а также в Португалии. Акции компаний циклических отраслей находились на прошлой неделе под давлением, ралли компаний технологического сектора также зашло в тупик.

Вторая волна карантинных мер в условиях первой волны пандемии: Правительства всех стран постепенно смягчают карантинные меры и ограничения на передвижения, чтобы оживить экономический рост, одновременно пытаясь контролировать любые признаки возобновления пандемии Covid-19. Тем не менее, вспышки Covid-19 в США, Германии, Китае и Австралии в числе других стран вернули в реальность некоторых слишком оптимистично настроенных инвесторов. Угроза повторного введения карантинных мер сильно препятствует восстановлению глобальной экономики и динамике мировых рынков. Коронавирус поразил более 8,5 млн человек по всему миру; пандемия унесла жизни как минимум 454 359 человек, по данным университета Джона Хопкинса. Эпидемия в США оказалась особенно сильной в мире. По состоянию на прошлый четверг, количество новых случаев заболевания за последние семь дней выросло в среднем более чем на 15% в сравнении с предыдущей неделей. Последствия пандемии на экономику имеют глобальный характер. По прогнозам, более 90% мировых экономик в этом году будут переживать рецессию; на прошлой неделе МВФ вновь понизил свой прогноз мирового роста, на этот раз ожидая снижения мирового ВВП на 4,9% по итогам этого года против спада на 3%, согласно апрельскому прогнозу.

Усиливается напряженность между США и Китаем: Напряженность между Западом и Китаем не демонстрирует признаков ослабления – Пекин пытается расставить точки над “I” в отношении закона о национальной безопасности в Гонконге. Отдельно отметим, что в понедельник Пекин заявил, что он введет ограничения по визам для американских граждан с “явными нарушениями” по вопросам Гонконга в ответ на санкции США против неназванных китайских официальных лиц, признанных ответственными за ограничения свободы в Гонконге. На прошлой неделе лидеры ЕС предупредили китайского президента Си Цзиньпиня об очень негативных последствиях в отношении его плана ввести закон о национальной безопасности в Гонконге. Документ должен быть подписан уже завтра. В среду в Гонконге будут отмечать 23-летие создания специального административного района Гонконг на фоне опасений по поводу последствий нового законодательства в области безопасности.

Шум вокруг санкций США против России нарастает: США и Россия обменялись колкостями по поводу ранее опубликованной в New York Times статьи, в которой сообщалось со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он никогда не располагал подобной информацией. Посольство России в США заявило, что эта публикация является фейком, ставящим под угрозу жизни людей. Чак Шумер, сенатор от демократической партии, немедленно потребовал введения жестких санкций против России. Тем не менее, вопрос сейчас заключается в том, каковы реальные проблемы для демократов: Трамп или Россия? Мы считаем в данный момент, что Трамп. Напомним, что уже существует законопроект о расширении санкций в отношении “Северного потока-2”. Парламент Германии озвучил опасения по поводу вмешательства США во внутренние дела ЕС и угрожал ввести ответные пошлины на импорт СПГ.

На этой неделе мы ожидаем большое количество мировой макростатистики: На этой неделе будет опубликовано большое количество макроэкономической статистики США: так, в среду будет опубликован индекс ISM в обрабатывающей промышленности, в четверг выйдут данные по зарплатам. Во вторник Джером Пауэлл и Стивен Мнучин выступят в Комитете по финансовым услугам США. ФРС опубликует протокол своего последнего заседания, на котором было принято решение сохранить ставки без изменений.

Понижение прогноза МВФ указывает на то, что Россия может лучше пережить текущий кризис в сравнении со странами-аналогами: На прошлой неделе МВФ снова понизил свой прогноз мирового роста, на этот раз ожидая снижения мирового ВВП на 4,9% по итогам этого года против спада на 3%, согласно апрельскому прогнозу. Для развитых рынков ориентир по ВВП понижен с 6,1% г/г до 8,0% г/г (ВВП США, как ожидается, снизится на 8% г/г, ВВП еврозоны – на 10,2% г/г); аналогичный масштаб снижения фонд применил к странам EM, где снижение ВВП сейчас прогнозируется на уровне 3,0% г/г против 1,0% г/г, согласно апрельскому прогнозу. Для России снижение ВВП сейчас ожидается на уровне 6,6% г/г против 5,5% ранее. Это изменение в прогнозе МВФ указывает на то, что Россия может пройти через этот кризис легче, чем другие страны; по мнению команды макроаналитиков Альфа-Банка, это связано с небольшой долей МСБ в структуре российской экономики.

Urals торгуется с рекордной премией к Brent: Цена нефти Brent опустилась на 5% на прошлой неделе до $40,2/барр. на фоне неопределенности по поводу перспектив мирового роста после того как МВФ понизил свой прогноз роста мировой экономики; неопределенность вызывают и перспективы спроса, особенно на фоне возобновления роста числа заболевших Covid-19. Большой неожиданностью стало то, что Urals сейчас торгуется с рекордной премией к Brent. Из-за сокращения квот по добыче в рамках сделки OPEC+ на европейском рынке возник дефицит нефти тяжелых сортов. Поскольку европейские НПЗ перерабатывают в основном нефть этих сортов, спрос на российскую нефть подскочил, вызвав рост цены Urals до $43,3/барр. на прошлой неделе (CIF, Роттердам), что привело к рекордно высокой премии на уровне $2,4/барр к цене Brent. Наша команда аналитиков по нефтегазовому сектору сейчас ожидает, что высокая премия в котировках Urals сохранится в июле, после чего мы ожидаем ее снижения в начале августа на фоне послаблений в сокращении добычи в рамках сделки OPEC+ и сохранится на уровне $1,5/барр. на протяжении летних месяцев. Банкротство Chesapeake Energy указывает на продолжающиеся риски для североамериканских энергетических компаний, выручка которых пострадала от снижения цен на нефть с марта. Мы ожидаем, что цена Brent сохранится в диапазоне $40-42/барр. на этой неделе.

Российские инвесторы на этой неделе, вероятно, будут уходить в защитные активы: Российский рынок акций в среду будет закрыт в связи с проведением референдума по поправкам к Конституции РФ; учитывая что в пятницу будет закрыт и американский рынок акций (в США будут отмечать День независимости), мы ожидаем, что текущая неделя пройдет без особенно заметных событий. Динамику рынков на этой неделе, вероятно, будут определять новости по поводу возобновления роста числа заболевших Covid-19 в США и в других странах. Мы ожидаем, что давление на акции компаний циклических отраслей сохранится; однако сильный рубль должен поддержать защитные активы в розничном (FIVE, MGNT, DSKY) и энергетическом секторах (OGKB, RSTI, UPRO, TGKA, MSNG), особенно дивидендные истории. Акции золотодобывающих компаний (POLY, PLZL, POG) по-прежнему будут пользоваться спросом, если инвесторы продолжат уходить от риска, а цены на нефть сохранятся высокими. Акции российских технологических компаний могут оказаться под влиянием роста негативных настроений в этом секторе в мире на фоне сокращения рекламодателями бюджетов на рекламу в социальных сетях, в том числе в Facebook, Instagram, Twitter, итд в знак протеста по поводу неполиткорректных публикаций пользователей. Акции Норильского никеля, вероятно, будут находиться под давлением на этой неделе из-за внимания СМИ к расследованию, связанному с угрозой утечки отходов после происшествия на Талнахской обогатительной фабрики. В целом катализаторов роста российского рынка акций сейчас нет; индекс РТС, судя по всему, оп итогам квартала вырастет на 25%, показав наилучшую после NASDAQ динамику. Однако учитывая угрозы возобновления карантинных мер во многих странах мира, масштаб и темпы восстановления мировой экономики находятся под вопросом.