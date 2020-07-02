Вчера российский рынок акций отставал от своих аналогов, и по итогам дня индекс РТС опустился на 0,6% до 1 239 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 0,3% до 2 752 пунктов; европейские рынки акций находились в поисках направления движения, и по итогам дня индекс StoxxEuro600 вырос всего на 0,2%; рынки акций развитых экономик немного опережали динамику рынков EM на фоне противоречивых сигналов – инвесторы оценивали стимулы экономике на фоне возобновления, а в некоторых регионах, и ускорения роста числа заболевших Covid-19 в США и Бразилии. Цены на нефть восстанавливались, и по итогам дня Brent подорожала на 1,1% до 41,45 долл./барр. на фоне ослабления доллара. Курс рубля второй день подряд ослабевал и по итогам дня российская валюта потеряла 0,3% до 69,99 руб./долл., вернувшись в диапазон двухнедельной давности.

Сегодня мы ожидаем, что давление на российские сталелитейные компании и MNOD ослабнет, однако рынок, вероятно, продолжит двигаться в боковом тренде накануне выходного дня: Российский рынок акций сегодня утром шел вниз после того как вчера количество заболевших Covid-19 в мире достигло максимального количества человек, особенно в США и Бразилии. ВОЗ также опубликовал предупреждение о том, что худшее еще впереди и сохраняется риск возобновления карантинных мер, по крайней мере, на региональном уровне. На азиатских рынках сегодня утром наблюдалось некоторое оживление после того как Китай сообщил о более сильных темпах роста в производственной сфере в июне, вызвав надежды на быстрое восстановление мировых экономик; тем не менее, продолжающееся снижение экспортных заказов указывает на то, что кризис, вызванный пандемией и карантинными мерами, все еще будет некоторое время оказывать сильное давление на рост. Мы ожидаем, что давление на российские компании циклических отраслей сохранится на этой неделе, хотя данные китайского PMI в производственной сфере немного ослабят давление на производителей металлов, в том числе на сталелитейные компании и MNOD. Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня будет двигаться в боковом тренде накануне завтрашнего выходного дня и выходного дня в пятницу в США по случаю Дня независимости.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Агентство Fitch понизило прогноз спада российского ВВП на 2020 г.; НЕЙТРАЛЬНО Рейтинговое агентство Fitch опубликовало обновленный прогноз российского ВВП за 2020 г., понизив его до -5,8% с -5,0%, согласно майскому прогнозу. Это понижение, тем не менее, выглядит техническим и является способом учесть факт более продолжительных по времени карантинных мер в России – по факту они продолжались два с половиной месяца, а не один месяц, как ожидалось первоначально.Внекоторой степени это вызвало понижениеи нашего первоначального прогноза спада с -1,0% до текущих -3,0% г/г. Главной причиной сохранения нашего ориентира по ростувыше консенсус-прогноза является то, что мы не ожидаем, что инвестиционный тренд сильно пострадает в этом году – мы считаем, что российское правительство полностью будет финансировать свои инвестиционные обязательства в этом году, оказывая сильную поддержку инвестиционной активности. Гораздо большие опасения у нас вызывает розничная торговля, однако тот факт, что безработица пока не превышает 7% все еще очень позитивный знак.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

ГДР Mail.ru начнут торговаться на Московской бирже 2 июля; НЕЙТРАЛЬНО Mail.ru (MAIL LI: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $26,2/ГДР) объявила о том, что Московская биржа одобрила листинг ГДР компании и включила ценные бумаги Mail.ru в котировальный лист первого уровня под тикером MAIL. Первый день торгов этими бумагами пройдет 2 июля (в четверг). Инвесторы ожидали эту новость после сообщения о том, что компания на прошлой неделе подала заявку на листинг. Локальный листинг повысит ликвидность акций и потенциально может привести к включению компании в расчетную базу индекса MSCI в ноябре.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)