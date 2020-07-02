Выставка проходит в год Памяти и славы и приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В дальнейшем экспозицию смогут увидеть жители 15 подмосковных городов.

Основной площадкой экспозиции станут города Подмосковья, где в 1941-1942 гг велись самые ожесточенные кровопролитные бои. Фотопроект призван напомнить о вкладе городов Московской области в Победу. В течение Великой Отечественной войны немецкой оккупации подверглись 27 районов Московской области, 17 были оккупированы полностью. Был сожжен и разрушен город Истра, пострадали города Верея, Волоколамск, Можайск, Руза, Клин, Наро-Фоминск и другие районные центры Подмосковья. 640 населенных пунктов были уничтожены врагом полностью, 1600 городов частично разрушены. За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города, в борьбе за свободу и независимость Отечества города Дмитров, Наро-Фоминск, Волоколамск и Можайск были удостоены звания Воинской славы. Также на выставке представлены более 50 фотографий жителей Московской области – участников и ветеранов Великой Отечественной войны.

В торжественной церемонии открытия выставки, проходившей на территории спортивного комплекса «Лама», приняли участие Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка, Советник Губернатора Московской области Марина Юденич, региональный управляющий дополнительным офисом «Волоколамский» банка «Возрождение» Александра Васюкова и представитель издания «Комсомольская правда» Марина Аникеева.

«Семьдесят пять лет назад завершилось одно из самых страшных событий в нашей истории – Великая Отечественная война, память о которой и сегодня, спустя десятилетия, объединяет все поколения нашей Родины. В эту юбилейную дату Великой победы мы хотели бы вспомнить об особой роли городов Подмосковья. Уверена, что восприятие любого исторического события через лица реальных людей, через их истории, позволяет осмыслить его на совершенно ином, эмоциональном уровне», – сказала на торжественном открытии Александра Васюкова.

«Большое спасибо за проделанную работу банку "Возрождение", "Комсомольской правде", Правительству Московской области: каждый год корреспонденты издания, а также сотрудники банка вместе с Министерством культуры Московской области находят в архивах новые фотографии, новые подтверждения Подвига, совершенного в подмосковных городах Воинской славы и Воинской доблести, – отметил Михаил Сылка. – Выставка стартует в Волоколамске, жители которого первыми увидят снимки, сделанные военными корреспондентами в те суровые годы».

В свою очередь Марина Юденич подчеркнула: «День Победы – это такая метафорическая дата. Для нас, россиян, потомков победителей, это не день, это история, которая постоянно присутствует в нашей жизни разными проявлениями – книгами, встречами с ветеранами и такими замечательными выставками. Очень надеюсь, что люди придут и обязательно приведут с собой детей. Ведь наши дети и внуки будут помнить об этих героических событиях по нашим с вами рассказам и подобным проектам».

Следующим после Волоколамска городом фотовыставки станет Истра.