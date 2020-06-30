Держатели кредитных карт банка «Восточный» на основе платежных систем Visa и «Мир» получили возможность снимать наличные не только в кассах банка и банкоматах, но и через кассы магазинов. Об этом во вторник объявили в кредитной организации.

Чтобы воспользоваться новой услугой, клиенту необходимо перед оплатой покупки назвать кассиру сумму, которую он хочет снять со своей банковской карты. После этого нужно оплатить покупку картой, подтвердив операцию с помощью ПИН-кода. Кассир магазина вместе с покупкой выдаст и наличные, а также чек, подтверждающий операцию. Покупка для снятия наличных через кассу обязательна, но может быть символической — стоимость купленного товара не имеет значения.

В рамках одной операции в кассе можно снять не более 5 тыс. рублей. Лимиты на снятие — не более 20 тыс. рублей в день и 150 тыс. рублей в месяц. Сумма снятия должна быть кратна 100, минимальная сумма — 100 рублей.

Магазины не взимают комиссию за снятие наличных. Комиссия банка взимается в соответствии с тарифом карты клиента.



На сайте банка указано, что список магазинов-партнеров будет доступен в ближайшее время на порталах visa.com.ru и mironline.ru.