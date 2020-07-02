Банк «Открытие» реализовал функционал электронного документооборота с Федеральной службой судебных приставов в части розыска счетов, наложения/отмены арестов и взысканий по всем видам должников по всем региональным управлениям ФССП РФ. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Функционал электронного документооборота по розыску счетов осуществляется на базе новой автоматизированной системы E-Government HUB. В завершающей стадии находится процесс переноса на новую систему ЭДО по постановлениям о взыскании/отмене взысканий, постановлениям об аресте/отмене арестов. Также ведутся работы по переводу электронного документооборота с ФНС, ЦИК. В планах — автоматизация исполнения запросов на бумажных носителях от государственных органов», — говорится в релизе.

Ранее обработка документов, поступающих из государственных органов, в банке была децентрализована. Многие процессы производились вручную различными подразделениями с участием большого количества сотрудников и с использованием разных банковских систем.

«Новая автоматизированная система E-Government HUB позволяет оптимизировать и сократить трудозатраты сотрудников банка «Открытие» при исполнении требований ФССП, существенно повысить качество и скорость исполнения требований нормативных документов, уменьшить стоимость владения и обслуживания контура электронного документооборота, обеспечить непрерывность электронного документооборота», — рассказывает директор департамента расчетного обслуживания банка «Открытие» Ольга Егорова.

Для клиентов внедрение новой технологии в банке означает снижение риска необоснованных, неправомерных блокировок и взысканий денежных средств со счетов. Такой эффект достигается благодаря комплексу мер по идентификации клиентов, исключению ошибок массовой обработки документов.



Система E-Government HUB также будет использоваться для обогащения клиентских данных и оценки кредитоспособности клиентов, что позволит банку более оперативно и качественно выносить решения по кредитным заявкам.