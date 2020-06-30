Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 16 июня 2020 года направило в Арбитражный суд Москвы два заявления о взыскании убытков с бенефициара банка «Югра» Алексея Хотина, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева, а также других экс-руководителей кредитной организации на общую сумму около 15,7 млрд рублей. Об этом говорится на сайте агентства.

Согласно первому заявлению, АСВ требует взыскать с них 7,4 млрд рублей, согласно второму — 8,3 млрд рублей.

Это уже тринадцатое и четырнадцатое обращение в суд по вопросу о взыскании убытков с бывших руководителей «Югры». Общая сумма требований составляет уже около 118 млрд рублей.

Ранее сообщалось, суд что арестовал имущество экс-руководства банка «Югра» на 77 млрд рублей.