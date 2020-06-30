Арбитражный суд Москвы отклонил заявление бывшего председателя правления Кранбанка Василия Белова о признании недействительным приказа Центробанка РФ об отзыве у кредитной организации лицензии, говорится в решении суда.

Заявитель оспорил в суде акт регулятора от 13 декабря 2019 года.

ЦБ в приказе указал, что Кранбанк допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По данным ЦБ, кредитная организация представляла в уполномоченный орган некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Как отметил регулятор, банк осуществлял крупные платежи, имеющие признаки вывода активов, по заключенным арендным договорам. «Условия указанных сделок носили нерыночный характер и обязывали кредитную организацию совершать предварительные платежи, в несколько раз превышающие стоимость арендуемых объектов недвижимости. Информация о проводившихся кредитной организацией операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы», — сообщил ЦБ.

Арбитражный суд Ивановской области в марте по заявлению ЦБ признал банкротом Кранбанк.

Кроме того, прокуратура Ленинского района города Иваново выявила факт хищения более 1 млн рублей Кранбанка, что повлекло за собой невозможность в полном объеме выполнить обязательства перед вкладчиками кредитной организации, сообщила в апреле пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, по итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в 2017—2019 годах был заключен ряд фиктивных сделок, связанных с распоряжением имущества коммерческого банка, по которым договорные условия не были исполнены. Ущерб от действий злоумышленников составил более 1 млн рублей.