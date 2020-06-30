Apple Pay – это сервис оплаты покупок во всех магазинах, приложениях и интернет-магазинах, где принимают к оплате карты по бесконтактной технологии, без введения реквизитов платежных карт.

Apple Pay —безопасность и конфиденциальность. При добавлении кредитной или дебетовой карты в Apple Pay номер карты не сохраняется на устройстве и на серверах Apple. Ему присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который сохраняется в зашифрованном виде в защищенном разделе памяти устройства. Транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Настроить сервис просто. В приложении «Wallet» добавьте банковскую карту вручную или сфотографируйте ее с помощью камеры вашего iPhone. Оплачивайте ежедневные покупки устройством iPhone — везде, где видите значок бесконтактной оплаты.

Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на вебсайтах, принимающих оплату Apple Pay, одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID.

При оплате покупок в приложениях или в браузере Safari Apple Pay работает на iPhone 6 и более поздних моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Apple Pay также может использоваться в Safari на компьютерах Mac 2012 или более позднего года выпуска на macOS Sierra с подтверждением оплаты через iPhone 6 или более поздние модели или по Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.