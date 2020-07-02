Ценовой порог в 60 долларов за баррель нефти, который предрек 29 июня в интервью ТАСС глава Сбербанка Герман Греф, — слишком оптимистичный сценарий, пишут «Известия» , ссылаясь на мнение аналитиков. Греф предположил, что к концу 2020 года российская нацвалюта может укрепиться до уровня 60—62 рублей за доллар, основываясь на прогнозе, что баррель нефти к концу года подорожает до 60 долларов.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов сообщил, что на данный момент главной проблемой рынка углеводородов является избыток запасов нефти, именно с распродажей этих излишков, объем которых достигает 1,5 млрд баррелей, будут связаны перспективы роста цен до 70—85 долларов за баррель. Он добавил, что, учитывая текущую динамику, уровень в 60—65 долларов в IV квартале 2020 года представляется вполне реальным. По мнению директора аналитического департамента «Альпари» Александра Разуваева, пока рано драматизировать ситуацию и, если не будет второй волны коронавируса, можно ориентироваться на цену нефти в 40—50 долларов за баррель до конца года.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, если коронавирус вновь начнет распространяться ускоренными темпами, биржами снова будут управлять эмоции и неопределенность, в такой ситуации вполне вероятно снижение котировок до отметки 30 долларов за баррель и ниже. Падение мировой экономики продолжится, даже если пандемию удастся купировать. Мировая экономика вошла в самую сильную рецессию за последние 100 лет, то есть быстрого восстановления спроса на сырьевые товары не будет, отметил Деев.

Старший персональный брокер компании «БКС Брокер» Максим Чекушин сообщил, что ожидает восстановления цен на нефть к 50 долларам за баррель через год, однако видит риск краткосрочной коррекции после слишком мощного ралли. Чекушин прогнозирует, ОПЕК+ может начать наращивать добычу, что способно привести к развязыванию ценовой войны. Возвращение к уровням ниже 15 долларов за баррель уже маловероятно, но временный откат к 30—35 долларам вполне возможен, добавил он. В случае возобновления серьезных карантинных мер по всему миру, дисбаланс спроса и предложения на рынке нефти может ненадолго опустить цену на Brent даже до 20 долларов за баррель, отметил Чекушин.

Рычагов для значительного роста цен на нефть сейчас уже нет, считает руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Если продолжится тренд аккуратного восстановления, то цена в 40 долларов за баррель — это реальный сценарий. Его можно назвать благоприятным, отметил эксперт.