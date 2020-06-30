Социальные сети уже давно превратились из места, где следят за жизнью одноклассников, в полноценное средство коммуникации. Сегодня пообщаться в соцсетях можно не только с людьми, но и с компаниями. Даже у самых крупных банков и госструктур есть страничка на Facebook и во «ВКонтакте», где можно ознакомиться с актуальной информацией и написать сообщение напрямую в организацию. Аналитики Банки.ру рассмотрели, какие из крупнейших банков больше всего представлены в соцсетях , у кого из них самая вовлеченная аудитория и куда лучше написать, чтобы быстрее получить ответ на свой вопрос.

Так, безоговорочным лидером по количеству имеющихся соцсетей стал Сбербанк — его можно найти даже в TikTok. С помощью коротких видеороликов на этой площадке «Сбер» продвигает свои продукты для молодежи, учит финансовой грамотности и ведет шоу, в котором можно выиграть приз, угадав его цену.

Самой популярной сетью среди банков является «ВКонтакте»: здесь можно найти любой банк из представленных в исследовании. Вторая по популярности сеть — Facebook, в которой представлены все участники, кроме СМП Банка и ЮниКредит Банка. В Instagram можно подписаться на 30 банков, в Twitter — на 28 банков. Странички в «Одноклассниках» есть у 21 банка.

Сегодня широкая аудитория — это только часть успеха, куда более важный показатель — вовлеченность подписчиков. Аналитики Банки.ру также выяснили, чьи читатели активнее реагируют на посты.

Чтобы подсчитать вовлеченность аудитории, эксперты вычислили среднее количество лайков, комментариев и репостов за последние 100 постов в самых популярных соцсетях «ВКонтакте» и Facebook, разделили сумму реакций на количество подписчиков соответственно и умножили полученное значение на 100. Расчет производился для банков топ-15 по количеству подписчиков. НБ «Траст» в сравнении не участвовал, так как последние посты на странице размещались в 2018 году.